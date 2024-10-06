В Грузии прокомментировали слухи о готовности признать Абхазию и Южную Осетию

«Грузинская мечта» опровергла слухи о готовности признать Абхазию и Южную Осетию

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» опровергла слухи о готовности признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Мдинарадзе прокомментировал сообщения о якобы готовности действующих властей Грузии признать независимость Абхазии и Южной Осетии. По его мнению, подобные заявления являются попыткой повлиять на предстоящие парламентские выборы в стране.

«Никакого признания и подобных антинациональных вопросов не рассматривается! В том числе исключено то, чтобы согласиться на конфедерацию», — заявил политик.

Ранее МИД России исключил пересмотр независимости Абхазии и Южной Осетии. Отмечается, что Москва также готова помогать республикам в социально-экономических и внешнеполитических вопросах.