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14:56, 6 октября 2024Бывший СССР

В Грузии прокомментировали слухи о готовности признать Абхазию и Южную Осетию

«Грузинская мечта» опровергла слухи о готовности признать Абхазию и Южную Осетию

Фото: Sputnik / РИА Новости

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» опровергла слухи о готовности признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Мдинарадзе прокомментировал сообщения о якобы готовности действующих властей Грузии признать независимость Абхазии и Южной Осетии. По его мнению, подобные заявления являются попыткой повлиять на предстоящие парламентские выборы в стране.

«Никакого признания и подобных антинациональных вопросов не рассматривается! В том числе исключено то, чтобы согласиться на конфедерацию», — заявил политик.

Ранее МИД России исключил пересмотр независимости Абхазии и Южной Осетии. Отмечается, что Москва также готова помогать республикам в социально-экономических и внешнеполитических вопросах.

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      Алевтина Запольская
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