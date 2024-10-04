МИД исключил пересмотр независимости Абхазии и Южной Осетии

МИД: Россия не станет отзывать признание независимости Абхазии и Южной Осетии

Решение российских властей о признании независимости Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру. Об этом указано в заявлении МИД России по итогам встречи Сергея Лаврова с министрами республик Сергеем Шамбой и Ахсаром Джиоевым.

«С российской стороны подчеркнута готовность продолжать оказывать всемерное содействие суверенным и независимым Абхазии и Южной Осетии в обеспечении их безопасности», — сообщили в ведомстве. Отмечается, что Москва также готова помогать республикам в социально-экономических и внешнеполитических вопросах.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит оказывать поддержку Южной Осетии, а решения 2008 года не подлежат пересмотру. Он назвал республику близким другом и союзником России и добавил, что проверенное временем партнерство с этим государством носит стратегический характер.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузия вела себя неправильно в отношении Абхазии и Южной Осетии и теперь Тбилиси следует сделать шаги навстречу примирению. Он добавил, что стране необходимо восстановить отношения с республиками с помощью дипломатии, а не насилия.