В теракте на юге Израиля один человек погиб и десять пострадали

В теракте в Беэр-Шева на юге Израиля один человек погиб и десять пострадали

В теракте на юге Израиля один человек погиб и десять пострадали. Об этом сообщает пресс-служба скорой помощи страны (MDA).

Во время стрельбы на автовокзале города Беэр-Шева пострадали десять человек. При этом медики подтвердили смерть 25-летней девушки. В настоящий момент специалисты оказывают помощь и направляют в больницу «Сорока».

В скорой помощи уточнили, что четверо пострадавших получили огнестрельные ранения, а пятеро — легкие ушибы и травмы от осколков стекла. В то же время состояние одного человека оценивается от среднего до тяжелого.

Сразу два теракта произошли одновременно в израильском городе Беэр-Шева 6 октября. Первый инцидент случился на центральном вокзале, второй — на улице Шмириягу аЛеви.