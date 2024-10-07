Иранские аэропорты возобновили прием и отправку авиарейсов

В Иране аэропорты возобновили прием и отправку авиарейсов

Ограничения на авиаперелеты, введенные в Иране до утра 7 октября, снимаются, заявил представитель Организации гражданской авиации исламской республики Джафар Язерлу. Об этом пишет ТАСС.

Он уточнил, что иранские аэропорты возобновили прием и отправку рейсов. «Сегодня с 23:00 (22:30 по московскому времени) полеты осуществляются в обычном режиме», — указал он.

Ранее находящихся в Иране российских граждан призвали воздержаться от фото и видеосъемок на улицах и не поддаваться панике, которую «недоброжелатели пытаются посеять в соцсетях». Дипломаты также предупредили соотечественников, что посольство и все загранучреждения России в Иране работают в обычном режиме.

Россиян предупредили о рисках посещения Ливана из-за массированных ракетных ударов со стороны Израиля.