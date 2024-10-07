Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
00:10, 7 октября 2024Путешествия

Иранские аэропорты возобновили прием и отправку авиарейсов

В Иране аэропорты возобновили прием и отправку авиарейсов

Фото: Global Look Press

Ограничения на авиаперелеты, введенные в Иране до утра 7 октября, снимаются, заявил представитель Организации гражданской авиации исламской республики Джафар Язерлу. Об этом пишет ТАСС.

Он уточнил, что иранские аэропорты возобновили прием и отправку рейсов. «Сегодня с 23:00 (22:30 по московскому времени) полеты осуществляются в обычном режиме», — указал он.

Ранее находящихся в Иране российских граждан призвали воздержаться от фото и видеосъемок на улицах и не поддаваться панике, которую «недоброжелатели пытаются посеять в соцсетях». Дипломаты также предупредили соотечественников, что посольство и все загранучреждения России в Иране работают в обычном режиме.

Россиян предупредили о рисках посещения Ливана из-за массированных ракетных ударов со стороны Израиля.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российский «Искандер» ударил по судну в порту под Одессой. Там разгружали прибывшие из Европы снаряды

      Предложено существование нового класса частиц

      Иранские аэропорты возобновили прием и отправку авиарейсов

      Маск поставил в X новую аватарку в поддержку Трампа

      США предложили Израилю компенсацию за отказ атаковать ряд иранских объектов

      Судно с российскими удобрениями сочли «мегабомбой»

      В итальянском городе появился баннер с поздравлением Путина

      Украине назвали единственный способ предотвратить обвал фронта через 3-4 месяца

      В России оценили последствия возможной атаки ВСУ на Белоруссию

      Кардиохирурга Акчурина назвали специалистом мировой величины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше