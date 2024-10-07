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10:19, 7 октября 2024Спорт

Арина Аверина оценила вероятность своего появления в Госдуме

Гимнастка Арина Аверина заявила, что не планирует идти в Госдуму

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина оценила вероятность своего появления в Госдуме. Она высказалась в интервью Sport24.

Спортсменка отметила, что не думает об этом. «Чтобы пойти в Госдуму — таких планов у меня не было», — добавила Аверина.

Она также отказалась комментировать возможное появление бывшей главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер в Госдуме. «Она все равно остается главным тренером сборной России и уже внесла огромный вклад в развитие гимнастики», — добавила Аверина.

В феврале этого года Арина Аверина и ее сестра Дина завершили профессиональную карьеру. Арина Аверина, помимо пяти побед на чемпионатах мира, девять раз становилась чемпионкой Европы.

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      Алексей Гусев
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