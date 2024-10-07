Белый дом прокомментировал сведения о возвращении Виктора Бута к торговле оружием

Белый дом: США не могут подтвердить сведения об участии Бута в поставках оружия

Власти США не могут подтвердить достоверность сведений о том, что депутат заксобрания Ульяновской области Виктор Бут вернулся к оружейному бизнесу и участвует в поставках оружия хуситам. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я не могу подтвердить сегодня это сообщение The Wall Street Journal (WSJ)», — сказала она.

Напомним, издание прежде сообщило о том, что Виктор Бут, который ранее содержался в американской тюрьме по обвинению в торговле оружием и был возвращен в Россию в ходе обмена заключенными, участвовал в переговорах с хуситами о продаже оружия. По данным газеты, Бут уже заключил сделку на сумму 10 миллионов долларов.

Ранее Виктор Бут назвал статью WSJ вбросом ко дню рождения президента России Владимира Путина. «Если мы посмотрим на заголовок статьи "Путинский торговец оружием", естественно, мы понимаем, что данный вброс был специально приурочен ко дню рождения Путина», — сказал депутат.