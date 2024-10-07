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14:57, 7 октября 2024Спорт

Бывший футболист сборной России счел бессмысленным октябрьский сбор национальной команды

Бывший футболист сборной России Павлюченко счел бессмысленным октябрьский сбор

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко оценил целесообразность октябрьского сбора национальной команды. Его слова приводит «Советский спорт».

Экс-игрок счел мероприятие бессмысленным. «Кому-то долго лететь, чтобы просто тренироваться. Зачем это надо? Лучше пусть в клубах тренируются. Если бы была контрольная игра, то другое дело», — заявил Павлюченко.

Сборная России собралась в Новогорске 7 октября. На данный момент нет информации о том, что в рамках сбора пройдут товарищеские матчи.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

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      Алексей Гусев
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