Бывший футболист сборной России счел бессмысленным октябрьский сбор национальной команды

Бывший футболист сборной России Павлюченко счел бессмысленным октябрьский сбор

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко оценил целесообразность октябрьского сбора национальной команды. Его слова приводит «Советский спорт».

Экс-игрок счел мероприятие бессмысленным. «Кому-то долго лететь, чтобы просто тренироваться. Зачем это надо? Лучше пусть в клубах тренируются. Если бы была контрольная игра, то другое дело», — заявил Павлюченко.

Сборная России собралась в Новогорске 7 октября. На данный момент нет информации о том, что в рамках сбора пройдут товарищеские матчи.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.