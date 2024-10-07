Дзюба попал в список претендентов на звание лучшего футболиста РПЛ в сентябре

Артем Дзюба претендует на звание лучшего футболиста РПЛ в сентябре

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба попал в список претендентов на звание лучшего футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) в сентябре. Об этом сообщается на сайте лиги.

В минувшем месяце Дзюба провел четыре матча за «Акрон» в РПЛ, в которых его команда одержала две победы, потерпела одно поражение, и одну встречу свела к ничьей. Форвард отметился одним голом и тремя результативными передачами.

В пятерку претендентов на звание лучшего футболиста сентября также попали Алексей Батраков, Илья Самошников (оба — «Локомотив»), Эдуард Сперцян, («Краснодар») и Константин Тюкавин («Динамо»).

В голосовании участвуют три стороны: эксперты РПЛ, эксперты телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики. Для победы в номинации претендент должен победить в двух голосованиях их трех. В случае равенства, решающими будут голоса экспертов РПЛ.