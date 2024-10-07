Экс-депутат Рады Царев: западное общество готовят к миру с Россией

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в беседе с РИА Новости оценил динамику общественного мнения в вопросе переговоров России и Украины и завершения конфликта. По его словам, западное население готовят к миру с Москвой и подводят к мысли, что Киеву не удастся победить.

При этом украинский президент Владимир Зеленский не станет менять повестку до ноябрьских выборов в США, отметил бывший парламентарий. Он указал, что последнее слово останется за будущим главой Белого дома — Камалой Харрис или Дональдом Трампом.

«Поэтому риторика на Украине прежняя. Там с экранов телевизоров твердят о капитуляции России», — добавил Царев. Экс-депутат выразил мнение, что Запад хотел бы прекращения боевых действий, но Киев не согласен.

Царев добавил, что ситуация в стране не такая тяжелая, как описывают СМИ: журналисты несколько сгущают краски, но фронт не рухнет, и даже получится избежать массовых отключений света. Он допустил, что Зеленского «додавят» после выборов в США и склонят к переговорам, однако для этого требуются определенные условия, их созданием Запад сейчас и занимается.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор призвал Зеленского пойти на переговоры с Россией. «Заключите мир, дураки!» — написал он в ответ на слова украинского лидера, который подчеркнул, что Украина не будет «торговать своим суверенитетом и территориями» ради мира с Россией.

