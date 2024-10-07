В США призвали Зеленского заключить мир с Россией

Экс-советник Пентагона Макгрегор призвал Зеленского заключить мир с Россией

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор прокомментировал состояние конфликта России и Украины. Об этом он написал в социальной сети X.

Макгрегор призвал президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией. «Заключите мир, дураки!» — написал он в ответ на слова украинского лидера, который подчеркнул, что Украина не будет «торговать своим суверенитетом и территориями» ради мира с Россией.

Ранее Госдеп выразил надежду на скорые переговоры по Украине. С таким заявлением выступил первый заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл.

Зеленский направил в США делегацию для обсуждения «плана победы». Дискуссия состоится перед его презентацией на встрече в формате «Рамштайн».