ФСБ задержала продвигавшего в России идею однополых отношений дьяволопоклонника

В Ульяновске ФСБ задержала директора медучреждения за пропаганду ЛГБТ

В Ульяновске ФСБ пресекла деятельность директора-сектанта одного из медицинских учреждений города. Об этом сообщают «Татарские новости».

По данным следствия, он являлся сторонником сатанизма и пропагандировал идеологию ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) среди своих сотрудников. Также мужчина рассказывал, что принятие этого культа позволит им добиться карьерного роста и финансового благополучия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») УК РФ и 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ.

Ранее сообщалось, что следователи задержали вербовавшего в ряды запрещенной экстремистской организации украинца.