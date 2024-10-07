Готовивший диверсию на авиабазе ВКС России мужчина раскрыл подробности о преступлении

Осужденный за подготовку диверсии на авиабазе ВКС России мужчина рассказал, что Киев обещал заплатить 12 миллионов рублей за уничтожение двух истребителей. Об этом сообщает РИА Новости.
Фигурант заявил, что он и его знакомые получили от неизвестного сообщение в Telegram с заданием, в котором им предлагалось сжечь два российских истребителя за вознаграждение. В результате мужчины приехали во Владивосток, сняли там квартиру, где их и задержали.
Подсудимый рассказал, что ранее по заданию этого же пользователя они сжигали локомотив, за что получили 100 тысяч рублей, а также три трансформаторные будки, за каждую им заплатили по 30 тысяч рублей.
Ранее в Приморском крае Второй Восточный окружной военный суд приговорил 13 участников преступного сообщества, которые готовили диверсию на авиабазе ВКС России в регионе. Четверым из них суд назначил от 19 до 23 лет колонии строгого режима, восьмерых приговорили к срокам от 8,5 года до 16 лет колонии строгого режима, а одного, который считается пособником, приговорили к 4 годам колонии строгого режима.