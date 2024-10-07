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12:01, 7 октября 2024Силовые структуры

Осужденный за подготовку диверсии на базе ВКС в Приморье признался в желании заработать

ФСБ: агент СБУ хотел заработать деньги за диверсию на базе ВКС во Владивостоке
Начало событий в новости Готовивший диверсию на авиабазе ВКС России мужчина раскрыл подробности о преступлении

Кадр: ФСБ РФ

Агент Службы безопасности Украины (СБУ), осужденный за подготовку диверсии на базе воздушно-космических сил (ВКС) во Владивостоке, признался, что действовал из-за желания заработать деньги. Об этом мужчина заявил на допросе в ФСБ, передает РИА Новости.

По его словам, он осознавал, что готовил диверсию, но желание заработать было сильнее. Ему с сообщником куратор от СБУ обещал 12 миллионов рублей за поджог двух российских истребителей. Диверсанты приехали во Владивосток, сняли там квартиру, но не успели совершить задуманное, так как были задержаны российской спецслужбой.

Осужденный признался, что они уничтожили локомотив, за что получили 100 тысяч рублей, а также три трансформаторные будки, за каждую им заплатили по 30 тысяч рублей.

Ранее в Приморском крае Второй Восточный окружной военный суд приговорил 13 участников преступного сообщества, которые готовили диверсию на авиабазе ВКС России в регионе. Четверым из них суд назначил от 19 до 23 лет колонии строгого режима, восьмерых приговорили к срокам от 8,5 года до 16 лет колонии строгого режима, а одного, который считается пособником, приговорили к 4 годам колонии строгого режима.

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      Любовь Ширижик
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