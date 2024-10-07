Осужденный за подготовку диверсии на базе ВКС в Приморье признался в желании заработать

ФСБ: агент СБУ хотел заработать деньги за диверсию на базе ВКС во Владивостоке

Агент Службы безопасности Украины (СБУ), осужденный за подготовку диверсии на базе воздушно-космических сил (ВКС) во Владивостоке, признался, что действовал из-за желания заработать деньги. Об этом мужчина заявил на допросе в ФСБ, передает РИА Новости.

По его словам, он осознавал, что готовил диверсию, но желание заработать было сильнее. Ему с сообщником куратор от СБУ обещал 12 миллионов рублей за поджог двух российских истребителей. Диверсанты приехали во Владивосток, сняли там квартиру, но не успели совершить задуманное, так как были задержаны российской спецслужбой.

Осужденный признался, что они уничтожили локомотив, за что получили 100 тысяч рублей, а также три трансформаторные будки, за каждую им заплатили по 30 тысяч рублей.

Ранее в Приморском крае Второй Восточный окружной военный суд приговорил 13 участников преступного сообщества, которые готовили диверсию на авиабазе ВКС России в регионе. Четверым из них суд назначил от 19 до 23 лет колонии строгого режима, восьмерых приговорили к срокам от 8,5 года до 16 лет колонии строгого режима, а одного, который считается пособником, приговорили к 4 годам колонии строгого режима.