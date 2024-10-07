Иммунолог оценил вероятность распространения опасного вируса Марбург

Иммунолог Крючков: вспышки опасного вируса Марбург возможны в ближайшие годы

Вероятность распространения во всем мире африканского вируса Марбург сейчас мала, однако в среднесрочной перспективе могут возникнуть вспышки заболеваемости, считает кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о симптомах и опасности этой инфекции.

Первые симптомы Марбурга похожи на грипп

Марбург известен с 1967 года, когда произошла вспышка в Европе. Тогда переносчиками были завезенные для лабораторных опытов обезьяны. С тех пор регулярно стали регистрировать вспышки в Африке южнее Сахары. В 1990-2000-е годы произошли две самые крупные вспышки в Анголе и Демократической Республике Конго. По словам специалиста, этот вирус циркулирует в регионе из-за животных, в частности летучих мышей. Также распространителями заболевания ученые считают свиней, приматов и человека.

«Есть несколько стадий. Буквально первые два дня это гриппоподобные синдромы, похоже на грипп или ОРВИ: очень высокая температура, ломота в теле, очень сильная слабость. На второй-третий день присоединяются желудочно-кишечные проявления — рвота, тошнота, диарея и очень сильные частые спастические боли в животе. Потом присоединяются уже геморрагические проявления, когда из всех слизистых начинает кровить — глаза, рот, десны, половые пути. И происходит кровопотеря, внутренние кровотечения. Возникает шок, полиорганная недостаточность, и человек умирает быстро, пик смертности на восьмой-девятый день после появления первых симптомов», — объяснил он.

Специалист отметил, что летальный исход происходит не всегда, но в среднем треть случаев смертельны. Тела умерших также остаются источником инфекции, поэтому контактировать с ними опасно. Те, кто выздоравливает, остаются носителями еще в течение нескольких месяцев. В том числе инфекция может передаваться половым путем.

Вспышки Марбурга могут произойти за пределами Африки

Ученые и организации по охране здоровья считают, что существует риск проникновения этого заболевания за пределы Африки в Европу и на другие континенты. Он отметил, что сейчас нет эффективной вакцины против Марбурга, а существующие средства недостаточно сильны.

Опасность высока. В шорт-листе опасных пандемических заболеваний — Марбург и Эбола. Обе эти инфекции входят в топ-10 инфекций, которые могут вызвать пандемию при определенных обстоятельствах. Я думаю, что это не кандидаты номер один, два и три, но это все равно те кандидаты, которые могут теоретически в долгосрочной перспективе это вызвать Николай Крючков иммунолог

«Я не думаю, что сейчас это произойдет, сейчас это все купируют, но это не последний и не первый раз. В дальнейшем может так случиться, что не успеют, где-то пропустят и просочится. Пандемией это не станет, скорее всего, но это будет вспышка за пределами Африки. Я думаю, в среднесрочной перспективе вспышка Марбурга и Эболы за пределами африканского региона очень вероятна. В среднесрочной перспективе это лет пять-десять», — добавил он.

В Казахстане решили усилить контроль из-за предупреждения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке вируса Марбург, передает ТАСС. Чтобы не допустить завоза инфекции в страну, всем пассажирам бесконтактно измеряют температуру.

В конце сентября ВОЗ сообщила о вспышке вируса Марбург в Руанде. Случаи заболевания зафиксированы в 7 из 30 округов. Среди подтвержденных случаев более 70 процентов приходится на медицинских работников. Организация также обеспокоена тем, что один потенциальный заболевший покинул страну.