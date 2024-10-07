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08:38, 7 октября 2024Силовые структуры

«Королева марафонов» Блиновская заболела в СИЗО

Блогер Елена Блиновская заболела в СИЗО

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Блогер Елена Блиновская заболела в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, «королеву марафонов» везли в Мосгорсуд на рассмотрение жалобы о продлении ареста на имущество. По дороге она простыла: к вечеру у Блиновской заболело горло и немного поднялась температура.

Отмечается, что сейчас ведутся переговоры о продаже транспортного парка семьи Блиновских. В него входят Lamborghini Urus; Bentley Continental; Jeep Wrangler; Mitsubishi Outlander; мотоцикл Harley Davidson; снегоболотоход; моторная лодка и гидроцикл.

Ранее стало известно, что муж Блиновской Алексей решил продать дом в Подмосковье со скидкой в сотни миллионов рублей, чтобы погасить налоговый долг.

Следствие арестовало более 10 земельных участков Блиновской в Алуште и под Костромой. Всего блогер заработала на продаже своих курсов по достижению успеха четыре миллиарда рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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