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11:56, 7 октября 2024Спорт

Критиковавший матчи сборной России футболист «Зенита» получил вторую за два месяца травму

Игрок «Зенита» Максим Глушенков получил вторую травму за два месяца

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

У полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Об этом сообщается в Telegram-канале петербуржцев.

По предварительным прогнозам, срок восстановления игрока составит около четырех недель. «Сине-бело-голубые желают Максиму Глушенкову скорейшего возвращения на футбольное поле!» — говорится в сообщении.

Атакующий хавбек получил травму в игре Кубка России с «Акроном» 2 октября. Это его второе повреждение за последние два месяца. В августе Глушенков сломал руку в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».

После этого он раскритиковал проведение товарищеских матчей сборной России, отметив, что «бог уберег его от ненужных поездок по Вьетнаму». Теперь Глушенков из-за травмы пропустит октябрьский сбор национальной команды.

В нынешнем сезоне 25-летний Глушенков провел семь матчей в РПЛ. Он отметился семью голами и одной результативной передачей.

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      Алексей Гусев
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