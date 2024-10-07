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22:22, 7 октября 2024Спорт

Кузнецов оценил погоню Овечкина за рекордом Гретцки в НХЛ

Кузнецов о погоне Овечкина за рекордом Гретцки в НХЛ: мучают старика
Александр Овечкин и Евгений Кузнецов

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Нападающий СКА Евгений Кузнецов оценил погоню российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся на сайте баскетбольного клуба «Зенит».

Кузнецов пожелал бывшему одноклубнику побыстрее установить достижение и наслаждаться жизнью. «У него семья, дети. Мучают старика, уже пропустили побыстрее бы, чтоб он забил спокойненько, да и все. Все вместе похлопали бы и порадовались», — заявил он.

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В активе 39-летнего Овечкина 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит Гретцки, на счету которого 894 гола. Новый сезон стартует 4 октября.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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