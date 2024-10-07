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15:42, 7 октября 2024Бывший СССР

На Украине поймали поджигателей автомобилей военных

Генпрокуратура Украины: в Сумской и Киевской областях задержаны поджигатели авто

Фото: Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Сумской и Киевской областях задержаны мужчины, которые поджигали автомобили военнослужащих. Об этом пишет Генпрокуратура Украины в своем Telegram-канале.

По данным следствия, житель Белой Церкви в сентябре 2024 года якобы согласился на предложение из России поджечь легковой автомобиль, принадлежащий военнослужащему Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для выполнения заказа он привлек сообщника, которому сообщил недостоверную информацию о якобы инсценировке поджога автомобиля для получения страховой помощи. Сообщник изготовил легковоспламеняющуюся жидкость и ночью поджег автомобиль военного. Свои действия он фиксировал на мобильный телефон.

Также был задержан житель Сум, который якобы по тем же причинам согласился поджечь автомобиль военного. Машина выгорела дотла, также огонь перекинулся на соседние транспортные средства, повреждены еще два автомобиля гражданских лиц. Правоохранители задержали мужчин. Сейчас всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ранее на Украине задержали четырех поджигателей автомобилей военных ВСУ. Им грозит до восьми лет лишения свободы по статье о препятствовании действий украинской армии.

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      Илья Таксюр
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