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07:26, 7 октября 2024Экономика

На Wildberries появился российский автомобиль

На Wildberries начал продаваться российский автомобиль Xcite X-Cross 7

Фото: РИА Новости

Российский бренд автомобилей Xcite начал продаваться на Wildberries, теперь на маркетплейсе можно приобрести кроссовер Xcite X-Cross 7. Об этом РИА Новости рассказали в компании.

«Объединенная компания Wildberries и Russ значительно расширяет категорию "Транспортные средства" и пополняет ассортимент автомобилей», — заявили в пресс-службе.

На данный момент покупка автомобиля доступна только для жителей Москвы, компания работает над расширением регионов продаж этой модели. Приобрести машину можно только по предоплате — после этого с пользователем связывается дилер для заключения договора купли-продажи и согласования места доставки.

В мае в Санкт-Петербурге открыли первый в РФ дилерский центр российского бренда Xcite. Базой была выбрана сеть Lada, поскольку, как объяснили в компании, это самое крупное и профессиональное дилерское сообщество в России.

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      Марина Совина
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