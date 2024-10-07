На Wildberries появился российский автомобиль

На Wildberries начал продаваться российский автомобиль Xcite X-Cross 7

Российский бренд автомобилей Xcite начал продаваться на Wildberries, теперь на маркетплейсе можно приобрести кроссовер Xcite X-Cross 7. Об этом РИА Новости рассказали в компании.

«Объединенная компания Wildberries и Russ значительно расширяет категорию "Транспортные средства" и пополняет ассортимент автомобилей», — заявили в пресс-службе.

На данный момент покупка автомобиля доступна только для жителей Москвы, компания работает над расширением регионов продаж этой модели. Приобрести машину можно только по предоплате — после этого с пользователем связывается дилер для заключения договора купли-продажи и согласования места доставки.

В мае в Санкт-Петербурге открыли первый в РФ дилерский центр российского бренда Xcite. Базой была выбрана сеть Lada, поскольку, как объяснили в компании, это самое крупное и профессиональное дилерское сообщество в России.