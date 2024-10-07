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08:28, 7 октября 2024Бывший СССР

Украинцы начали массово заводить маленьких пушистых собак

NYT: после начала боевых действий украинцы начали массово заводить собак

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

После начала боевых действий на Украине жители республики начали массово заводить маленьких пушистых собак. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

«На Украине маленькие пушистые собаки обеспечивают комфорт во время войны. В поисках компании и утешения в трудные времена многие люди обратились за помощью к питомцу, которого можно назвать лучшим другом украинца», — говорится в тексте статьи.

Как отметила основательница приюта «Гостомель», расположенного на окраине Киева, в прошлом году в руки новых хозяев были переданы 120 собак — больше, чем в 2020 и 2021 году вместе взятых.

В прошлом году также стало известно, что украинских кошек начали отправлять на фронт. По данным немецкого портала Bild, это произошло из-за нашествия крыс, доставлявших неудобства бойцам Вооруженных сил Украины.

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      Александр Курбатов
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