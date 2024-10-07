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18:15, 7 октября 2024Бывший СССР

Помощник президента России прокомментировал деятельность миссии ЕС в Армении

Помощник президента Ушаков: Баку и Ереван недовольны миссией ЕС в Армении
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Баку и Ереван недовольны деятельностью миссии Европейского союза (ЕС) по урегулированию конфликта в Армении. Работу брюссельских дипломатов прокомментировал помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

Помощник российского лидера отметил, что попытки Евросоюза принять участие в урегулировании конфликта вызывают недовольство у сторон переговорного процесса. «Не приветствуется и деятельность миссии Евросоюза в Армении. Хочу сказать, что эта миссия разрастается, к сожалению», — отметил Ушаков.

Он добавил, что число брюссельских дипломатов в Армении выросло со 138 до 210, и, по его данным, численность миссии планируется довести до 600 человек.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проведет отдельные встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Российский лидер встретится с азербайджанским и армянским коллегами по отдельности.

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      Глеб Палехов
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