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17:22, 7 октября 2024Бывший СССР

Путин встретится с Алиевым и Пашиняном

Ушаков: Путин проведет отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин проведет отдельные встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Ушаков сообщил, что Путин встретится с Алиевым и Пашиняном перед заседанием совета глав стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Отмечается, что российский лидер встретится с азербайджанским и армянским коллегой по отдельности.

«Президент проведет две двусторонние встречи», — подчеркнул помощник президента.

Ранее Пашинян заявил Путину о необходимости укрепить отношения России и Армении. Он также выразил надежду на активизацию выгодного взаимодействия государств.

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      Алевтина Запольская
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