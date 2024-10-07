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13:42, 7 октября 2024Бывший СССР

Пашинян заявил Путину о необходимости укрепить отношения России и Армении

Пашинян в поздравлении Путину: необходимо укрепить отношения России и Армении
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Отношения России и Армении необходимо укрепить. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в поздравлении российского лидера Владимира Путина с 72-летием, его цитирует пресс-служба.

«На данном этапе особо выделяется необходимость последовательной деятельности для укрепления взаимовыгодного сотрудничества Республики Армения и Российской Федерации по всем направлениям, представляющим взаимный интерес», — отметил Пашинян.

Кроме того, премьер Армении выразил надежду на активизацию выгодного взаимодействия государств. Кроме того, он рассчитывает на развитие «разнопланового диалога», который основан на взаимопонимании и доверии.

Ранее президент России заявил, что 7 октября для него будет рабочим днем. В свой день рождения глава государства планирует провести встречи с лидерами стран СНГ в рамках предстоящего саммита содружества.

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      Кристина Есикова
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