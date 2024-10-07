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18:27, 7 октября 2024Бывший СССР

Президент Таджикистана прибыл в Москву

Президент Таджикистана Рахмон прибыл в Москву для участия в заседании глав СНГ
Эмомали Рахмон

Эмомали Рахмон. Фото: Сергей Савостьянов / POOL / ТАСС

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву с официальным визитом для участия в заседании глав стран-участниц Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщает пресс-служба таджикистанского лидера.

«7 октября президент республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон с рабочим визитом прибыл в Москву, [столицу] Российской Федерации», — говорится в публикации.

Сообщается, что таджикистанского лидера в аэропорту «Внуково-2» встретили высокопоставленные представители Москвы.

Ранее с визитом в Москву прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров. Киргизского лидера встретил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

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      Глеб Палехов
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