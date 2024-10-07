Президент Киргизии приехал в Москву

Президент Киргизии Жапаров прибыл с официальным визитом в Москву

Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Москву. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Борт Жапарова сел в аэропорту «Внуково-2». Киргизского лидера встретил заместитель главы МИД России Михаил Галузин. Согласно заявлению пресс-службы, президент страны примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.

Ранее в Москву приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер поучаствует в заседание Совета глав государств СНГ. Его встретила делегация Правительства РФ. Один из ее участников поприветствовал Лукашенко словами «Ваше превосходительство». Президент Белоруссии в ответ возмутился и попросил не называть его так.