Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:23, 7 октября 2024Бывший СССР

Президент Киргизии приехал в Москву

Президент Киргизии Жапаров прибыл с официальным визитом в Москву

Фото: Сергей Савостьянов /ТАСС

Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл с официальным визитом в Москву. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Борт Жапарова сел в аэропорту «Внуково-2». Киргизского лидера встретил заместитель главы МИД России Михаил Галузин. Согласно заявлению пресс-службы, президент страны примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.

Ранее в Москву приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер поучаствует в заседание Совета глав государств СНГ. Его встретила делегация Правительства РФ. Один из ее участников поприветствовал Лукашенко словами «Ваше превосходительство». Президент Белоруссии в ответ возмутился и попросил не называть его так.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Сразу восемь российских генералов лишились постов в один день. Кто они и что об этом известно?

      Молдавия сократила количество избирательных участков до двух

      ЦБ раскрыл сдерживающий рост цен фактор

      13-летняя девочка расправилась с сестрой из-за спора о смыве в туалете

      Попытки Запада влезть в диалог Баку и Еревана прокомментировали

      Мостовой рассказал о состоянии после операции

      На Западе заявили о растущем дезертирстве в ВСУ

      Молодых и здоровых россиян предупредили о смертельной опасности алкоголя

      Желавшую впечатлить детей россиянку осудили за незаконное ношение полицейской формы

      Экс-солистка «Серебра» показала лицо с обесцвеченными бровями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше