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13:24, 7 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко встретили в Москве со словами «Ваше превосходительство»

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Москву

Кадр: Telegram-канал «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Москву на заседание Совета глав государств — участников СНГ. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко в московском аэропорту встретила делегация Правительства России. Один из представителей группы приветствовал президента Белоруссии словами «Ваше превосходительство». Лукашенко в ответ возмутился и попросил не называть его таким образом.

В рамках визита у главы Белоруссии запланированы встречи с лидерами стран — участниц СНГ. На них обсудят вопросы безопасности и высоких технологий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 7 октября для него будет рабочим днем. В свой день рождения глава государства планирует провести встречи с лидерами стран СНГ в рамках предстоящего саммита содружества.

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      Сергей Болиев
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