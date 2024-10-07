Лукашенко встретили в Москве со словами «Ваше превосходительство»

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Москву на заседание Совета глав государств — участников СНГ. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко в московском аэропорту встретила делегация Правительства России. Один из представителей группы приветствовал президента Белоруссии словами «Ваше превосходительство». Лукашенко в ответ возмутился и попросил не называть его таким образом.

В рамках визита у главы Белоруссии запланированы встречи с лидерами стран — участниц СНГ. На них обсудят вопросы безопасности и высоких технологий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 7 октября для него будет рабочим днем. В свой день рождения глава государства планирует провести встречи с лидерами стран СНГ в рамках предстоящего саммита содружества.