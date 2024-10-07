Призер чемпионата мира по легкой атлетике умер в возрасте 26 лет

Призер чемпионата мира по легкой атлетике Бетт умер в возрасте 26 лет

Кенийский бегун Кипьегон Бетт умер в возрасте 26 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Nation.

Спортсмен скончался в больнице округа Бемет в Кении, его госпитализировали 30 сентября. У легкоатлета были проблемы с внутренними органами.

«Ему было плохо на протяжении месяца, он проходил амбулаторное лечение в больнице. В субботу его состояние ухудшилось, в связи с чем он был направлен в другую больницу для прохождения дальнейшего обследования», — заявила сестра Бетта.

Кениец побеждал на юниорском чемпионате мира и стал бронзовым призером ЧМ-2017 среди взрослых в беге на 800 метров. В 2018-м Бетт получил четырехлетнюю дисквалификацию за употребление запрещенного препарата эритропоэтина. По ее окончании он не смог продолжить карьеру.