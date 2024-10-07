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18:14, 7 октября 2024Экономика

Прогноз урожая зерна в России понизили

СЭЗ понизил прогноз урожая зерна в России в 2024 году до 124,6 миллиона тонн

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Аналитики Союза экспортеров зерна (СЭЗ) понизили собственный прогноз урожая зерна в России в 2024 году до 124,6 миллиона тонн. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Для сравнения, предыдущая оценка подразумевала суммарные сборы зерна в стране на уровне 125,9 миллиона тонн. Таким образом, прогноз понизили на процент, или на 1,3 миллиона тонн. В организации уточнили, что новая оценка исходит из ожиданий непосредственно самих участников рынка.

Эксперты понизили свои ожидания по сбору ключевых агрокультур. Так, прогноз урожая пшеницы ухудшили на 0,4 процента, до 83,1 миллиона тонн, ячменя — на 0,6 процента, до 17,7 миллиона, кукурузы — на 3,9 процента, до 12,2 миллиона, прочих видов — на 3,3 процента, до 11,6 миллиона.

В свою очередь, в Минсельхозе до недавнего времени ожидали суммарные сборы зерна в России по итогам 2024 года на уровне 132 миллиона тонн, из которых 84 миллиона пришлось бы на пшеницу. Однако 7 октября глава ведомства Оксана Лут заявила, что ведомство пересмотрит свою оценку на фоне действующего режима контртеррористической операции (КТО) в Брянской, Белгородской и Курской областях, которые являются важными аграрными регионами. Кроме того, пояснила Лут, на итоговые результаты могут негативным образом сказаться неблагоприятные погодные условия в Сибири. Все эти факторы могут в конечном счете привести к снижению урожая агрокультур в России, резюмировала министр.

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