Раскрыт способ избавиться от изжоги без лекарств

Гастроэнтеролог Мельникова посоветовала при лечении изжоги отказаться от молока

Чтобы избавиться от изжоги без лекарств, нужно комплексно изменить образ жизни, заявила врач-гастроэнтеролог медицинского центра «СМ-Клиника» Евгения Мельникова. Способ борьбы с недугом она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

Врач указала, что изжога — чувство жжения, распространяющееся из желудка или нижней части грудной клетки вверх к шее — это симптом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. По ее словам, изжога возникает из-за систематического переедания, при чрезмерном употреблении увеличивающих газообразование продуктов и жирной пищи. Также спровоцировать развитие патологии могут тренировка мышц брюшного пресса, ношение тугой одежды и беременность.

При лечении от изжоги без приема препаратов Мельникова посоветовала прежде всего скорректировать питание и отказаться от употребления некоторых продуктов.

Необходимо исключить из рациона жирную, острую, горячую или холодную пищу, газированные напитки, кислые фруктовые соки, цитрусовые, томаты, кофе, шоколад, мяту, лук, перец, чеснок. Также стоит отказаться от продуктов, усиливающих газообразование, в частности, от молока, винограда, черного хлеба и бобовых Евгения Мельникова врач-гастроэнтеролог

Также, по словам врача, важно не переедать, а последний прием пиши должен быть не позднее, чем за два часа до отхода ко сну. Еще одна рекомендация гастроэнтеролога — отказаться от ношения тугих поясов, корсетов и бандажей, поднятия предметов весом более 10 килограммов на обе руки и физических упражнений, при выполнении которых происходит перенапряжение мышц брюшного пресса.

Кроме того, людям с изжогой, чтобы избежать приступа ночью, врач предложила спать на кровати с приподнятым не менее чем на 15 сантиметров изголовьем.

В заключение Мельникова призвала россиян в случае отсутствия положительного эффекта от немедикаментозной терапии проконсультироваться с врачом-гастроэнтерологом, который подберет препараты, уменьшающие выработку соляной кислоты и стимулирующие моторику желудочно-кишечного тракта.

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