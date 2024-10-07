Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:19, 7 октября 2024Экономика

Раскрыты масштабы прихода зимней погоды в Россию

Синоптик Вильфанд: уже 45 % территории России покрыто снегом

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Снегом уже покрыто 40-45 процентов территории России. Масштабы прихода зимней погоды в страну раскрыл научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Северные, центральные регионы Дальнего Востока — Чукотка, Магаданская область, север Хабаровского края - везде снег. В Якутии до 22-23 сантиметров уже высота снежного наста», — рассказал синоптик. Температуры постепенно продолжат понижаться, и на этой неделе снег покроет еще больше территорий.

По прогнозам метеоролога, во второй половине недели в снегу будут вся Якутия, Амурская область, восточная половина Забайкальского края, а также около 70 процентов Сибирского федерального округа. «Исключение будут составлять только самые юго-западные районы: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области. А во всем Красноярском крае, в Иркутской области, Хакасии, Тыве, везде уже будет лежать снег», — уточнил Вильфанд.

Снег также ляжет в северной половине Уральского федерального округа — в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО. В европейской части страны та же участь ждет Архангельскую область и Кольский полуостров, заключил специалист.

В Москве снег выпадет во второй половине октября, ожидают синоптики. На неделе с 7 октября в столице сохранится достаточно теплая погода — воздух будет прогреваться до 16-18 градусов.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      «Согнали всех стариков и молодежь». Жители Курской области рассказали о преступлениях солдат и наемников ВСУ

      Москвич решил избежать встречи с женой и вышел из квартиры через окно

      Армения предложила Азербайджану создать взаимные механизмы контроля над вооружениями

      Российский самолет на полпути экстренно вернулся в аэропорт

      Россиянин зарезал родственника ножом во время конфликта и был задержан

      Российские «Ярсы» вывели на маршруты боевого патрулирования

      Призер чемпионата мира по легкой атлетике умер в возрасте 26 лет

      Раскрыты масштабы прихода зимней погоды в Россию

      53-летний Марк Уолберг снялся топлес рядом с женой

      Озвучены финальные данные голосования по строительству АЭС в Казахстане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше