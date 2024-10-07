Раскрыты масштабы прихода зимней погоды в Россию

Синоптик Вильфанд: уже 45 % территории России покрыто снегом

Снегом уже покрыто 40-45 процентов территории России. Масштабы прихода зимней погоды в страну раскрыл научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Северные, центральные регионы Дальнего Востока — Чукотка, Магаданская область, север Хабаровского края - везде снег. В Якутии до 22-23 сантиметров уже высота снежного наста», — рассказал синоптик. Температуры постепенно продолжат понижаться, и на этой неделе снег покроет еще больше территорий.

По прогнозам метеоролога, во второй половине недели в снегу будут вся Якутия, Амурская область, восточная половина Забайкальского края, а также около 70 процентов Сибирского федерального округа. «Исключение будут составлять только самые юго-западные районы: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области. А во всем Красноярском крае, в Иркутской области, Хакасии, Тыве, везде уже будет лежать снег», — уточнил Вильфанд.

Снег также ляжет в северной половине Уральского федерального округа — в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО. В европейской части страны та же участь ждет Архангельскую область и Кольский полуостров, заключил специалист.

В Москве снег выпадет во второй половине октября, ожидают синоптики. На неделе с 7 октября в столице сохранится достаточно теплая погода — воздух будет прогреваться до 16-18 градусов.