Раскрыты самые опасные для детей и домашних животных комнатные растения

Биолог Кифель назвал монстеру и олеандр опасными для детей комнатными растениями

Биолог Никита Кифель назвал несколько комнатных растений, которые опасны для домашних животных и детей. Его слова приводит aif.ru.

Биолог заявил, что разводить в помещении некоторые комнатные растения нежелательно. Например, карликовые хризантемы могут вызвать приступ аллергии: от раздражения на коже до проблем с дыханием.

К самым опасным растениям Кифель отнес и монстеру. Оно содержит ядовитый сок, который может спровоцировать отек гортани и слизистой оболочки рта, если дети и животные решат пожевать его побеги, раскрыл его опасность специалист. Подальше от детей и животных эксперт посоветовал держать и олеандр. Все части этого растения ядовиты, и употребление его сока провоцирует сильные колики, рвоту и диарею, серьезные проблемы в работе сердца и центральной нервной системы, предупредил он.

Еще одним нежелательным гостем в доме биолог назвал диффенбахию, так как сок в ее листьях при попадании на кожу вызывает ожог. «А если он окажется во рту ребенка или питомца, то может привести к аллергическому отеку слизистой. Для животных же контакт с диффенбахией чреват даже летальным исходом», — рассказал он.

Опасным для здоровья детей и животных растением, по мнению Кифеля, является и филодендрон. В его соке присутствует кальциевая соль щавелевой кислоты, которая при употреблении внутрь вызывает язвы и онемение, а в больших дозах может привести к летальному исходу, добавил эксперт.

Ранее Кифель посоветовал россиянам борющееся с пылью домашнее растение. По его словам, хорошо увлажняет воздух в квартире бегония.