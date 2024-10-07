Российские «Ярсы» вывели на маршруты боевого патрулирования

Минобороны РФ: в Сибири ПГРК «Ярс» вывели на боевое патрулирование

В Сибири передвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» вывели на отработку маршрутов боевого патрулирования. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

Маневры, предполагающие совершение маршей общей протяженностью более 100 километров, выполняют военнослужащие Новосибирского ракетного соединения. «Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования в рамках несения боевого дежурства», — говорится в публикации.

В сентябре агентство со ссылкой на военное ведомство сообщило, что в Ивановской области ПГРК «Ярс» отработали боевое патрулирование. Боевые расчеты также совершили марши общей протяженностью до 100 километров.