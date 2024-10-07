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06:31, 7 октября 2024Из жизни

Скандальная порномодель переспала с фанатом на стадионе в перерыве футбольного матча

Фото: Vienna Reyes / Unsplash

Скандальная австралийская порномодель Бонни Блю, которая находится в секс-туре по Великобритании и уже переспала со 158 студентами в Ноттингеме, сходила с отцом на футбол. Об этом сообщает Daily Star.

25-летняя модель рассказала, что, помимо родителя, с ней была ее подруга Софи. В перерыве между таймами девушки отвели одного из фанатов в туалет, занялись с ним сексом и выложили ролик на странице Бонни Блю в OnlyFans.

Австралийка заявила, что это был не случайный встречный, а один из мужчин, которые прошли опрос перед игрой. Девушки узнавали у футбольных фанатов, устраивают ли их сексуальные отношения с нынешними партнершами. «Хотя некоторые из мужчин были против измен, они быстро поняли, насколько их девушки ленивы в постели», — заявила Блю.

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Именно один из опрошенных и принял участие в съемках в туалете. «Мужчины любят футбол, а я люблю мужчин. Так что буду почаще ходить на матчи», — прокомментировала случившееся порномодель.

Она также отметила, что стадионы являются идеальным местом для «вербовки мужей ленивых жен», так как футбол для таких мужчин — единственный способ отдыха.

Ранее Блю рассказала, что в Ноттингеме ее обворовали и шантажировали. Злоумышленник украл у нее телефон и грозился слить все ее видео в сеть.

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      Никита Савин
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