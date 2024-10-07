Сразу восемь российских генералов лишились постов в один день. Кто они и что об этом известно?

РИА Новости сообщило об увольнении 8 генералов силовых ведомств

Сразу восемь российских генералов из различных силовых ведомств лишились постов в один день, сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. О некоторых из отставок объявлено официально.

Так, среди них — руководитель СУ СК РФ по Ставропольскому краю генерал-майор юстиции Игорь Иванов (занимал должность с мая 2022 года), глава Управления СК по Бурятии Вячеслав Сухоруков, заместитель директора департамента оперативного управления МЧС России генерал-майор Александр Молчанов, начальник управления МЧС по Московской области генерал-лейтенант Сергей Полетыкин и глава ростовского главка МЧС Сергей Филиппов.

Руководитель главка СК по Ставропольскому краю Игорь Иванов Кадр: Newstracker - Новости Ставрополья / YouTube

Полетыкин руководил подмосковным МЧС больше 10 лет

Снятие с должности Полетыкина подтвердили ТАСС в управлении. Там уточнили, что он освобожден от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста — 60 лет, при этом он вскоре перейдет на некую другую работу.

Полетыкин занимал пост начальника подмосковного МЧС больше 10 лет — с апреля 2014 года. Имеет гражданское медицинское образование, служил на различных должностях в армии, после перешел в спасательные службы, а затем — в МЧС.

Также в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области подтвердили и освобождение от должности Филиппова, при этом причина официально не уточняется. Однако учитывая, что 15 ноября ему исполнится 60 лет, это, скорее всего, также связано с возрастом. Он возглавлял ростовский главк с мая 2020 года, до этого шесть лет был главой МЧС в Рязанской области.

В СК по Бурятии пояснили, что Вячеслав Сухоруков освобожден от должности указом президента РФ, а 7 октября к исполнению обязанностей руководителя уже приступил полковник Евгений Лагацкий (ранее он был заместителем главы СК в Башкортостане). Сухоруков занимал пост с ноября 2019 года.

Руководитель главка СК по Бурятии Вячеслав Сухоруков Кадр: Телекомпания АТВ / YouTube

Имена еще трех генералов не приводятся, однако уточняется, что среди них есть представители ФСИН.

Как напоминает РБК, руководителей региональных управлений СК и МЧС, согласно федеральному законодательству, назначает президент России.

Филиппов проучил подчиненных тем, что угнал пожарную машину

Уже бывший начальник ростовского МЧС Сергей Филиппов в апреле стал известен тем, что в Новошахтинске угнал пожарную машину подчиненных.

«Приехали в пожарную часть (...) — никто ничего не охраняет», — сказал он, будучи за рулем, на видео, жалуясь на халатность подчиненных. Автомобиль был оставлен сотрудниками пожарной части вместе с ключами в замке зажигания.