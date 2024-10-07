Стало известно об увольнении из силовых структур России восьми генералов

РИА Новости: 8 генералов из СК, ФСИН и МЧС освобождены от должностей

Восемь генералов освобождены от должностей в Следственном комитете (СК) России, ФСИН и МЧС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В отставку ушли, в частности, генерал-майор юстиции Игорь Иванов, глава управления СК по Ставропольскому краю генерал-майор Александр Молчанов и по Бурятии Вячеслав Сухоруков, генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин, а также руководитель управления МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.

Кроме них уволены заместитель директора департамента оперативного управления МЧС, начальник управления МЧС по Московской области.

17 июня сообщалось, что президент России Владимир Путин освободил генерала Павла Попова от должности замминистра обороны и уволил его с военной службы.