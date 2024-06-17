Путин освободил Попова от должности замминистра обороны

Путин освободил генерала Павла Попова от должности замминистра обороны

Президент России Владимир Путин освободил генерала Павла Попова от должности замминистра обороны и уволил его с военной службы. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования 17 июня.

В подчинение Попова входили Главное управление информационного развития и департамент информационных систем российского оборонного ведомства.

Кроме того, Путин освободил от должности первого заместителя Минобороны Руслана Цаликова. На протяжении более 20 лет он являлся заместителем бывшего главы оборонного ведомства Сергея Шойгу.