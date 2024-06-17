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16:46, 17 июня 2024Россия

Путин освободил Попова от должности замминистра обороны

Путин освободил генерала Павла Попова от должности замминистра обороны
Павел Попов

Павел Попов. Фото: Алексей Ерешко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил генерала Павла Попова от должности замминистра обороны и уволил его с военной службы. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования 17 июня.

В подчинение Попова входили Главное управление информационного развития и департамент информационных систем российского оборонного ведомства.

Кроме того, Путин освободил от должности первого заместителя Минобороны Руслана Цаликова. На протяжении более 20 лет он являлся заместителем бывшего главы оборонного ведомства Сергея Шойгу.

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      Варвара Кошечкина
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