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00:49, 7 октября 2024Россия

Стали известны планы Путина в день рождения

РИА Новости: Путин встретит день рождения в рабочей обстановке
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин проведет день рождения в рабочей обстановке, о планах главы государства на 7 октября стало известно РИА Новости. Российскому лидеру исполняется 72 года.

Он встретится с коллегами из стран Содружества независимых государств (СНГ), которые приедут в Москву на заседание совета глав организации. В течение дня политик проведет ряд рабочих встреч.

Это не первый день рождения, который Путин проводит в рабочем режиме. В 2020 году в первой половине дня он совершил более десяти международных разговоров и работал над внутренней повесткой государства, во второй половине дня президент находился с родными и близкими.

Ранее сообщалось, что в итальянском Турине появился баннер с поздравительным посланием президенту России Владимиру Путину в честь его предстоящего дня рождения.

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      Марина Совина
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