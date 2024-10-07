Стали известны планы Путина в день рождения

РИА Новости: Путин встретит день рождения в рабочей обстановке

Президент России Владимир Путин проведет день рождения в рабочей обстановке, о планах главы государства на 7 октября стало известно РИА Новости. Российскому лидеру исполняется 72 года.

Он встретится с коллегами из стран Содружества независимых государств (СНГ), которые приедут в Москву на заседание совета глав организации. В течение дня политик проведет ряд рабочих встреч.

Это не первый день рождения, который Путин проводит в рабочем режиме. В 2020 году в первой половине дня он совершил более десяти международных разговоров и работал над внутренней повесткой государства, во второй половине дня президент находился с родными и близкими.

Ранее сообщалось, что в итальянском Турине появился баннер с поздравительным посланием президенту России Владимиру Путину в честь его предстоящего дня рождения.