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23:42, 6 октября 2024Мир

В итальянском городе появился баннер с поздравлением Путина

В Турине появился баннер с поздравлением Путина в честь дня его 72-летия

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

В итальянском Турине появился баннер с поздравительным посланием президенту России Владимиру Путину в честь его предстоящего дня рождения. Об этом РИА Новости рассказали в ассоциации «Перспектива».

Авторы инициативы сообщили, что баннер повесили на мосту в центре Турина. На изготовление баннера длиной четыре и шириной два метра ушел весь вечер. «Пока мы получили позитивные отклики от наших товарищей, завтра его увидят горожане» , — заявил собеседник агентства.

На баннере с двумя российскими флагами следующий текст: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина».

Ранее листовки с портретом Путина и надписью с поздравлением его с днем рождения на русском и итальянском языках расклеили в городе Генуя. Инициатива разместить в итальянской Генуе листовки с надписью «С днем рождения, президент» принадлежит общественно-политической ассоциации Contronarrazione и основателю Telegram-канала «Донбасс Италия».

7 октября президенту России исполняется 72 года. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свой день рождения Путин будет работать. По словам представителя Кремля, «особо праздничного ничего не будет».

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      Марина Совина
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