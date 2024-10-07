В Киеве после мощного взрыва начался пожар

Кличко: в Соломенском районе Киева после взрыва начался пожар

В Соломенском районе Киева начался пожар после мощного взрыва. О возгорании сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По словам главы города, на место были направлены медицинские сотрудники и представители других экстренных служб. По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.

В 9:51 Кличко заявил о ликвидации пожара в Соломенском районе Киева.

Утром 7 октября стало известно о взрыве, прогремевшем в Киеве. Как передавали очевидцы, в центральных районах украинской столицы тряслись окна. Кроме того, заявлялось о работе системы противовоздушной обороны (ПВО).

В понедельник также сообщалось о взрыве в городе Павлоград Днепропетровской области. По словам главы областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака, в результате было повреждено предприятие.