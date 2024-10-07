В Днепропетровской области Украины взрыв повредил предприятие

Глава Днепропетровской ОВА Лысак: в Павлограде взрыв повредил предприятие

В Павлограде Днепропетровской области Украины взрыв повредил предприятие. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в Telegram.

«Ночью враг ударил ракетой по Павлограду. Повреждено предприятие», — написал он.

По словам чиновника, после взрыва на объекте начался пожар, который смогли локализовать спасатели. В результате происшествия никто не пострадал.

В ночь на 7 октября украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре (ранее — Днепропетровск) и Павлограде в Днепропетровской области. Кроме того, взрывы были слышны в Лубнах Полтавской области.