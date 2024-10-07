На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области

ТСН: в Павлограде и Днепре Днепропетровской области Украины произошли взрывы

В Павлограде и Днепре Днепропетровской области Украины произошли взрывы, об этом сообщает телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

«Внимание, мониторинговые каналы: взрывы в Днепре/районе», — говорится в публикации от 1:20. Аналогичная информация о взрывах в Павлограде поступила в 00:38.

Кроме того, взрывы были слышны в Лубнах Полтавской области. Иные подробности не приводятся. В Киевской области военная обладминистрация объявила угрозу атаки беспилотников.

Воздушная тревога действует в столице и области, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Ранее, 5 августа, в Киеве на фоне воздушной тревоги произошли взрывы. Воздушная тревога звучала в десяти областях Украины.