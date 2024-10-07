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11:57, 7 октября 2024Мир

В Кремле прокомментировали завершение миссии посла в США Антонова

Песков: РФ не понижала уровень отношений с США, завершив миссию посла Антонова

Фото: Patrick Semansky / AP

Россия не понижала уровень дипломатических отношений с США, завершив миссию посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, разумеется», — заявил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, понижен ли уровень дипотношений с США после возвращения посла в Москву.

По словам Пескова, новый посол России в Вашингтоне «будет своевременно назначен».

5 октября стало известно о завершении деятельности Антонова в качестве посла России в Соединенных Штатах. 6 октября дипломат вернулся в Москву.

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      Елизавета Мытарева
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