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15:50, 7 октября 2024Мир

В Польше назвали условие для вступления Украины в ЕС

Экс-премьер Польши Миллер: Киеву надо отказаться от национализма для приема в ЕС

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Чтобы вступить в Европейский союз (ЕС), Украине надо прекратить чтить украинских националистов. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире радиостанции Radio Zet.

«Проблема с нашими соседями заключается не только в нерешенном вопросе Волыни [эксгумации жертв резни 1943 года], но и в том, что они делают сейчас. А сейчас по их воле преступники становятся героями. Тем, кто отдавал самые преступные приказы об этнических чистках, ставят памятники, [в честь них] называют улицы», — рассказал бывший глава правительства.

Миллер также подчеркнул, что решение данного вопроса является условием принятия Киева в ЕС. По его словам, сообщество не принимает страны с подобной украинской националистической идеологией.

Ранее газета Politico сообщала, что взаимные исторические обиды стали причиной кризиса «антироссийского союза» Польши и Украины, который происходит в последние месяцы. В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск не раз подчеркивал, что урегулирование этой проблемы должно стать одним из условий принятия Киева в Европейский союз. Данный вопрос в скором времени может получить лишь большую остроту из-за факта председательства Варшавы в объединении со следующего года.

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      Дарья Устьянцева
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