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08:46, 7 октября 2024Мир

На Западе заявили о кризисе отношений Польши и Украины из-за кровавой истории

Politico: исторические обиды стали причиной кризиса союза Польши и Украины

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Взаимные исторические обиды стали причиной кризиса «антироссийского союза» Польши и Украины, который происходит в последние месяцы. Об этом сообщает газета Politico.

«Польша и Украина являются близкими союзниками, когда дело доходит до ситуации с Россией, — но их собственная кровавая история теперь осложняет отношения между Киевом и Варшавой», — отмечается в материале издания.

В частности, источником напряжения стал вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни 1943 года. Премьер-министр Польши Дональд Туск не раз подчеркивал, что урегулирование этой проблемы должно стать одним из условий принятия Киева в Европейский союз (ЕС). Как отмечают авторы материала, данный вопрос в скором времени может получить лишь большую остроту из-за факта председательства Варшавы в объединении со следующего года.

Ранее бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий заявил, что Киев не хочет разрешать эксгумацию жертв Волынской резни, так как боится разрушить миф о якобы «освободительной» роли Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена) и возможного «территориального ревизионизма» Варшавы.

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      Максим Габриелян
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