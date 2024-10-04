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13:09, 4 октября 2024Мир

Экс-посол Польши объяснил отказ Украины от решения проблемы Волынской резни

Чихоцкий: Украина эксгумацией жертв Волынской резни боится разрушить миф об УПА
Бартош Чихоцкий

Бартош Чихоцкий . Фото: Ammar Awad / Reuters

Украина не хочет разрешать эксгумацию жертв Волынской резни, так как боится разрушить миф о якобы «освободительной» роли Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена) и возможного «территориального ревизионизма» в Польше. Об этом заявил бывший посол страны на Украине Бартош Чихоцкий в эфире RMF FM.

«Кто-то опасается, что если Украина уступит, то Западная Украина покроется сетью кладбищ жертв Украинской повстанческой армии, что миф об УПА будет разрушен. Кто-то, может быть, опасается польского территориального ревизионизма», — таким образом он объяснил отказ Киева от решения проблемы Волынской резни.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет препятствовать Варшаве в эксгумации тел жертв Волынской резни. Он обратился к Варшаве с просьбой соблюсти двустороннюю направленность движения и чтить пострадавших в трагедии украинцев.

Несмотря на заявления украинской стороны, решение вопроса не продвинулось. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пообещал блокировать членство Украины в Европейском союзе до решения вопроса эксгумации тел пострадавших в Волынской резне.

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      Виктория Кондратьева
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