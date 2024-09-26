МИД Польши обвинил Украину в затягивании расследования Волынской резни

МИД Польши: Украина, затягивая расследование Волынской резни, создает проблему

Затягивание расследования Волынской резни создает проблему в отношениях Украины и Варшавы. Об этом заявил МИД Польши в ответ на запрос украинского издания Liga.net.

«Вопрос поиска и эксгумации польских жертв на Украине остается нерешенной проблемой. Она имеет большой потенциал для негативного влияния на наши отношения», — заявили в дипмиссии.

МИД Польши обвинил Украину в затягивании эксгумации погибших и заявил, что без конкретных действий Киева отношения между станами испортятся из-за «одностороннего подхода к общей истории».

Ранее президент Польши Анджей Дуда возложил на правительство страны ответственность за то, что у них ухудшаются взаимоотношения с Украиной. При этом польский лидер подчеркнул, что старается всеми силами наладить отношения с соседним государством.