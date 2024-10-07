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10:24, 7 октября 2024Наука и техника

В России испытают судно на водородном топливе

КГНЦ: первое в России судно на водородном топливе испытают в октябре
Крыловский государственный научный центр

Крыловский государственный научный центр. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Первое в России судно на водородном топливе испытают в октябре. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Олег Савченко.

По его словам, речь идет о совместном проекте с компанией «Ак Барс» — прогулочном катере «Экобалт», способном вместить 12 человек. «Это будет первое в РФ судно с первым отечественным электрохимическим генератором на водородном топливе. Полностью импортозамещенное», — сказал руководитель.

Ранее в своем Telegram-канале разработчик в сфере железнодорожного транспорта, компания «Трансмашхолдинг», показала концепцию первого водородного поезда.

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      Иван Потапов
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