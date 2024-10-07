В российском регионе взорвали автомобиль начальника районного отдела полиции

В Херсонской области неизвестные взорвали машину главы районного отдела полиции

В Херсонской области следователи завели уголовное дело по факту подрыва автомобиля начальника ОМВД России в поселке городского типа Новотроицкое. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статьям 30, 105 («Покушение на убийство»). Сейчас правоохранители работают над установлением всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к нему.

По версии следствия, утром 7 октября в поселке городского типа Новотроицкое под днищем автомобиля сработало взрывное устройство. В результате начальник районного отдела полиции получил минно-взрывную травму. Его доставили в больницу и сейчас оказывают ему помощь.

2 октября в Бердянске Запорожской области неизвестные с помощью самодельного взрывного устройства взорвали автомобиль бывшего украинского судьи, ныне работающего в судебной системе России. Он не пострадал.

4 октября в Энергодаре в машине начальника группы пропусков службы безопасности Запорожской АЭС Андрея Короткова сработало самодельное взрывное устройство. Он не выжил.