В «Русской общине» ответили обвинившему их в работе на Запад чеченскому омбудсмену

В «Русской общине» отвергли прозвучавшие в Чечни обвинения в разжигании розни

В «Русской общине» отреагировали на обвинения о работе на Запад. Ответ одного из координаторов организации опубликован в Telegram-канале движения.

Ранее уполномоченный по правам человека Чечни Мансур Солтаев обвинил «Русскую общину» в разжигании межнациональной розни и работе на иностранные спецслужбы. В этой связи он призвал правоохранительные органы обратить внимание на деятельность активистов.

«Мы готовы к любым проверкам», — сказал координатор «Русской общины» Андрей Афанасьев. Он заявил, что соблюдение законодательства является одной из основ деятельности организации. Соблюдение общественного порядка он назвал целью движения. Почему вдруг так расстроился и обеспокоился уважаемый Мансур Мусаевич, мне непонятно», — добавил он.

Ранее «Русская община» рассказала о случае в Ростовской области, где цыгане ворвались в школу с криками «хотим русской крови». К этому привел конфликт, участником которого был подросток-цыган.