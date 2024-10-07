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11:39, 7 октября 2024Россия

В «Русской общине» ответили обвинившему их в работе на Запад чеченскому омбудсмену

В «Русской общине» отвергли прозвучавшие в Чечни обвинения в разжигании розни

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

В «Русской общине» отреагировали на обвинения о работе на Запад. Ответ одного из координаторов организации опубликован в Telegram-канале движения.

Ранее уполномоченный по правам человека Чечни Мансур Солтаев обвинил «Русскую общину» в разжигании межнациональной розни и работе на иностранные спецслужбы. В этой связи он призвал правоохранительные органы обратить внимание на деятельность активистов.

«Мы готовы к любым проверкам», — сказал координатор «Русской общины» Андрей Афанасьев. Он заявил, что соблюдение законодательства является одной из основ деятельности организации. Соблюдение общественного порядка он назвал целью движения. Почему вдруг так расстроился и обеспокоился уважаемый Мансур Мусаевич, мне непонятно», — добавил он.

Ранее «Русская община» рассказала о случае в Ростовской области, где цыгане ворвались в школу с криками «хотим русской крови». К этому привел конфликт, участником которого был подросток-цыган.

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      Алан Босиков
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