В США заявили о возвращении Виктора Бута к торговле оружием. Он назвал это вбросом ко дню рождения Путина

Песков отнес к фейкам слухи о том, что Бут торгует оружием с хуситами

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники сообщило, что россиянин Виктор Бут, осужденный в США по делу о незаконной торговле оружием и вернувшийся в Москву два года назад в результате обмена заключенными, участвовал в сделке с йеменскими хуситами по продаже автоматов АК-47. Сам Бут назвал эту информацию вбросом и заявил, что материал намеренно опубликовали ко дню рождения президента России Владимира Путина.

В США заявили, что Бут договорился о продаже автоматов на 10 миллионов долларов

Собеседник издания в одной из европейских служб безопасности сообщил, что переговоры велись в августе 2024 года в Москве. По информации источников, Бут встретился с йеменскими хуситами, которые хотели договориться о покупке автоматов на 10 миллионов долларов.

Фото: РИА Новости

WSJ сообщает, что сделка в итоге была заключена: стороны договорились, что представители йеменского движения получат автоматы AK-47 в несколько этапов. Первые два будут включать доставку АК-74 и модернизированной версии АК-47. Предполагается, что первые партии могут быть доставлены уже в октябре.

Бут обвинил WSJ в связях с ЦРУ

Виктор Бут, занимающий сейчас должность депутата заксобрания Ульяновской области, назвал материал WSJ вбросом и обвинил издание в политической ангажированности и связях с ЦРУ. По его словам, журналисты намерено назвали статью «Путинский торговец оружием» и опубликовали материал ко дню рождения президента России.

Бут считает, что хуситы, несмотря на недостаточность ресурсов, «довольно умело делаю свою работу». Он напомнил, что за прошедший год представители движения сбили свыше десяти американских разведывательных дронов. Россиянин также предположил, что в США из-за «отсутствия значимых медийных персон» используют раскрученный ими бренд «оружейного барона» (в 2005 году Бут стал прототипом главного героя фильма «Оружейный барон» — прим. Ленты.ру).

Публикацию также прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, материал склонны отнести к фейкам. «Материал этот видели. Склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков или информационных нападок на наших народных избранников», — сказал он.